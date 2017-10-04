ЦРУ рассекретило документы о запуске первого искусственного спутника Земли

На сайте Центрального разведывательного управления США любой желающий отныне может ознакомиться с архивными и засекреченными до сегодняшнего дня документами о советской космической программе.

Из некоторых документов следовало, что спецслужбы США были готовы к запуску космической программы в СССР и ожидали запуска «Спутника-1» в 1958 году.

Всего рассекречено 59 документов, в числе которых отчеты о запусках космических аппаратов, анализ материалов советской печати, докладные записки президенту США Дуайту Эйзенхауэру, отчеты аналитиков касательно возможного американского ответа. Некоторые из документов нечитаемы — слова в них замазаны черным цветом.

В документах можно найти любопытные факты - например, о том, что американцы не исключали падения первого советского сателлита в ходе неудачного запуска.