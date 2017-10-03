Лифт до Марса планируют построить в Японии к 2050 году

Японцы собираются построить специальный космический лифт, который будет отправлять жителей Земли на Марс. За неделю можно будет пролететь 36 тыс. километров, уверяют инженеры островного государства.

Специалисты компании Obayashi уже создали компьютерную модель лифта и планируют приступить к его строительству.

Лифт, способный вместить 30 пассажиров или 100 тонн груза, будет перемещаться вдоль легкого и крепкого кабеля из углеродных нанотрубок длиной 96 тыс. км. В качестве противовеса планируется использовать 13-тонный груз, сообщает "Территория новостей".

Инновационное устройство снизит стоимость доставки полезных грузов в космос на целых 90%, что, скорее всего, ознаменует конец использования чрезвычайно дорогостоящих и зачастую опасных ракетоносителей.