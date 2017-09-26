Ученые: в будущем хакеры станут взламывать мозг человека, а не компьютеры

Исследователи из южноафриканского университета Витватерсранд смогли передать волны человеческого мозга в интернет с помощью мини-компьютера. Следовательно, мозг человека можно будет взламывать.

Электроэнцефалограф и мини-компьютер – вот все, что понадобилось ученым, чтобы переместить информацию из человеческого мозга в сеть и обратно. Ученые делают вывод, что вскоре станет возможным не только передавать информацию из мозга в интернет, но и «взламывать» мозг человека, подобно интернет-порталу, сообщает «Лента.ру».

Пока опыты в области «интернет мозгов» находятся на начальной стадии, но как только человечество научится подключать мозг к интернету так же просто, как любой электроприбор, то люди и их сознание станут легкой добычей хакеров, считают ученые.