В Суздале обнаружены "следы" Халифата и Византии
25 сентября 2017, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
На территории древнего Суздаля ученым удалось найти следы уникальных византийских и арабских артефактов.
Раскопки в могильнике Шекшово завершились недавно, в настоящий момент специалисты изучают найденное. Как отмечает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на данные Института археологии РАН, артефакты говорят о том, что данная часть страны являлась масштабным торговым узлом во времена жизни сыновей Ярослава Мудрого.
Отмечается, что ученые смогли найти арабские и византийские монеты, украшения славянских и финских типов. Руководитель раскопок, академик Николай Макаров отметил, что Русь в те времена, как показывают находки, была частью интенсивного торгового и культурного обмена между землями.