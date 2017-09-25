На территории древнего Суздаля ученым удалось найти следы уникальных византийских и арабских артефактов.

Раскопки в могильнике Шекшово завершились недавно, в настоящий момент специалисты изучают найденное. Как отмечает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на данные Института археологии РАН, артефакты говорят о том, что данная часть страны являлась масштабным торговым узлом во времена жизни сыновей Ярослава Мудрого.

Отмечается, что ученые смогли найти арабские и византийские монеты, украшения славянских и финских типов. Руководитель раскопок, академик Николай Макаров отметил, что Русь в те времена, как показывают находки, была частью интенсивного торгового и культурного обмена между землями.