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Центр Келдыша разработал новый электроракетный двигатель для космических ракет

25 сентября 2017, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Центр Келдыша разработал новый электроракетный двигатель для космических ракет
фото с сайта Википедия

Российский Центр имени Келдыша разработал новый электроракетный двигатель на 800 вольт - КМ-75.
По словам разработчиков, электродвигатель будет устанавливаться на космические аппараты.

Начальник отдела электрофизики Центра им. Келдыша Александр Ловцов сообщил на Международном астронавтическом конгрессе, что новый двигатель полностью квалифицирован, квалифицирован опытный образец. В ближайшее время начнется его производство. По словам Ловцова, на производство такого двигателя нужен год.

Как отметил специалист, интерес к таким двигателям проявляют зарубежные страны. "Наши двигатели полетели в этом году на индийском аппарате GSAT-9. Кроме того, двигатели КМ-88, которые были сделаны раньше КМ-60, но они тоже 500-вольтовые, полетят на индийском геостационарном аппарате связи, надеемся в следующем году", - цитирует представителя Центра им. Келдыша ТАСС.

По словам Ловцова, предприятие работает и с другими странами, идут переговоры со странами Латинской Америки.

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