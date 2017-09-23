Ученые нашли в космосе пожирателя планет

Это не сказочный Мироед, а конкретная звезда-гигант, которая поглотила планеты свей системы, и даже не успела их все «переварить». Астрономы США открыли «пожирателя планет» в двойной Солнечной системе.

Почти половина звезд нашей Галактики принадлежит к так называемым «двойным системам». Это гравитационно связанные звезды, которые представляют большой интерес для ученых, сообщает gazetadaily.ru.

В двойной Солнечной системе астрономы и обнаружили звезду, которая поглотила большое количество космических тел, в то время как у ее двойника такого не наблюдалось. При этом «звезда-пожиратель» даже не успела растворить в себе поглощенные звезды. Ученые называют звезды HD 240430 и HD 240429, которые находятся в 325 световых годах от нашей солнечной системы и у них приблизительно один возраст. Между звездами-двойниками расстояние порядка 2 световых лет и родились они в одном звездном скоплении. Ученые предполагают, что поглощение спровоцировало второе светило, которое и вызвало нестабильность планет и смещение их орбиты.