В созвездии Насоса сфотографировали огненный глаз

Необычные снимки удалось сделать европейским исследователям космического пространства с помощью мощнейшего телескопа ALMA (чилийская пустыня Атакама). Ученые получили снимок гигантского «космического глаза»

Астрономы смогли сфотографировать «космический глаз» гигантских размеров с помощью телескопа ALMA, сообщает fedpress.ru.

Снимок сделан в созвездии Насоса, где старая звезда U Antliae недавно сбросила свои внешние слои, и поэтому планета сейчас так необычно выглядит. Красный сверхгигант, которым была данная звезда, постепенно превращается в белого карлика, который окружает себя светящимся газом.