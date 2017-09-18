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Ученые предупредили о падении на Землю советского спутника

18 сентября 2017, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые предупредили о падении на Землю советского спутника
фото: pixabay.com

В ноябре на Землю упадет запущенный Советским Союзом космический аппарат. Такую информацию опубликовали американские ученые.

Речь идет о разведывательном спутнике «Космос-1345», его вес составляет порядка двух тонн. Выведенный на орбиту 35 лет назад аппарат в настоящее время близок к полному разрушению. Предполагается, что его обломки через несколько недель упадут на Землю. Пока специалисты не могут рассчитать, в каком районе это произойдет.

Ранее стало известно, что на орбите сломался первый российский краудфандинговый спутник. Астрономы не смогли обнаружить его на небе после состоявшегося запуска. 

 

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