Ученые нашли в космосе лекарство от старости

Человек, оказавшийся рядом с черной дырой, перестает стареть. Такое предположение сделали ученые, сообщают СМИ.

Материал, посвященный исследованию специалистов, некоторое время назад появился на сайте BBC. В заметке говорится, что, согласно гипотезе ученых, находящийся возле черной дыры человек не будет стареть, так как вокруг этого объекта происходит искривление времени и пространства.

Ранее «Аргументы недели» писали, что астрономы обнаружили в созвездии Тукана первую звезду, вращающуюся вокруг черной дыры. Исследователям космического пространства удалось сделать данное открытие благодаря телескопу NuSTAR.