Названо существо, которое даже конец света переживет
14 июля 2017, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
На нашей планете есть животное, которое сможет пережить любой катаклизм, и даже глобальную катастрофу. Это существо просто неубиваемо. Так считают ученые Великобритании после серии опытов и экспериментов.
Британские ученые смогли выяснить, что на Земле есть существа, которые выживут, даже если Солнце вдруг погаснет, сообщает портал "Ридус".
Лидеры по выживаемости - небольшие беспозвоночные, микроскопические членистоногие, дальние родичи раков и насекомых, - тихоходки. Эти существа дают потомство при полном отсутствии света, и при этом им не нужна вода и пища. при полной невесомости, для этого им не нужна пища или вода.
Выяснилось, что тихоходки содержат в себе белки, которые защищают их от смертельной радиации. Погубить тихоходок не сможет ни гигантский астероид, ни рождения сверхновых звезд, ни гамма-вспышки. Тихоходки могут жить под поверхностью Марса или в океанах спутника Сатурна, Энцелада.