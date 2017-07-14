Названо существо, которое даже конец света переживет

На нашей планете есть животное, которое сможет пережить любой катаклизм, и даже глобальную катастрофу. Это существо просто неубиваемо. Так считают ученые Великобритании после серии опытов и экспериментов.

Британские ученые смогли выяснить, что на Земле есть существа, которые выживут, даже если Солнце вдруг погаснет, сообщает портал "Ридус".

Лидеры по выживаемости - небольшие беспозвоночные, микроскопические членистоногие, дальние родичи раков и насекомых, - тихоходки. Эти существа дают потомство при полном отсутствии света, и при этом им не нужна вода и пища. при полной невесомости, для этого им не нужна пища или вода.

Выяснилось, что тихоходки содержат в себе белки, которые защищают их от смертельной радиации. Погубить тихоходок не сможет ни гигантский астероид, ни рождения сверхновых звезд, ни гамма-вспышки. Тихоходки могут жить под поверхностью Марса или в океанах спутника Сатурна, Энцелада.