В архивах Петра I найдено первое упоминание о крушении НЛО над Петербургом
11 июля 2017, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты нашли в архивах Петра I первое упоминание о крушении НЛО над Петербургом, о котором тогда еще ничего не было известно, поэтому произошедшее списали на странный феномен.
Неопознанные объекты несколько раз упоминаются в архивных записях 16-19 веков.
Некто барон Де Би детально описал корабль, который упал с неба в пригороде Петербурга. По его сохранившимся рассказам, прибор имел форму небольшого приплюснутого шара, покрытого блестящим материалом, пишут «Актуальные новости». После падения он несколько часов пролежал на поле, после чего неожиданно загорелся. В небе появилось свечение, которое не прекращалось в течение нескольких часов. На месте сгоревшего корабля остались следы неизвестных химикатов.