Мощнейший взрыв случился на Луне

В понедельник, 10 июля, стало известно, что на Луне прогремел мощнейший взрыв.

Сотрудники американского космического агентства NASA сообщили, что на естественный спутник Земли упал крупный метеорит. Как сообщает сегодня " Росбалт ", в результате столкновения на Луне случился сильный взрыв. Выяснилось, что разглядеть этот момент можно было даже без специального оборудования.

Эксперты подсчитали, что скорость метеорита до столкновения со спутником Земли достигала 90 тысяч километров в час. Его масса составляла всего 40 кг.