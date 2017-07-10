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Мощнейший взрыв случился на Луне

10 июля 2017, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Мощнейший взрыв случился на Луне
фото: pixabay.com
В понедельник, 10 июля, стало известно, что на Луне прогремел мощнейший взрыв.
 
Сотрудники американского космического агентства NASA сообщили, что на естественный спутник Земли упал крупный метеорит. Как сообщает сегодня "Росбалт", в результате столкновения на Луне случился сильный взрыв. Выяснилось, что разглядеть этот момент можно было даже без специального оборудования.
 
Эксперты подсчитали, что скорость метеорита до столкновения со спутником Земли достигала 90 тысяч километров в час. Его масса составляла всего 40 кг.

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На трассе «Кола» в ДТП погибли две 17-летние девушки и трое мужчин

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Британский парламент экстренно эвакуировали

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Звезда "Дома-2" оказался на волоске от смерти после 15-й пластики

Звезда "Дома-2" оказался на волоске от смерти после 15-й пластики

Участник "Дома-2" Егор Холявин рискует не воплотить свою заметную мечту в жизнь - стать похожим на приятеля Барби - Кена. Молодой человек, решившийся на кардинальные изменения внешности, оказался на волосок от смерти после 15-й пластической операции.

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Украинско-американские морские учения начались в Одессе

Украинско-американские морские учения начались в Одессе

В понедельник в Одессе начались украинско-американские учения под названием Sea Breeze-2017. В учебных мероприятиях примут участие около 30 кораблей, 25 самолетов и вертолетов, а также 3 тыс. человек.

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Количество безработных граждан РФ снизилось

Количество безработных граждан РФ снизилось

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Трехлетний малыш выжил после падения с девятого этажа

Трехлетний малыш выжил после падения с девятого этажа

В минувшее воскресенье в одну из больниц Кемерова был доставлен трехлетний малыш, выпавший из окна на девятом этаже. Несмотря на падение с большой высоты, ребенок остался жив.

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В Битцевском парке обнаружен убитый человек

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