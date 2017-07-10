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Создан первый в истории смартфон без аккумулятора

10 июля 2017, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Создан первый в истории смартфон без аккумулятора
фото: pixabay.com
Специалистам из США удалось разработать первый в истории смартфон для работы которого не требуется аккумулятор.
 
Данное революционное изобретение решает практически все проблемы пользователей гаджетов. Согласно последней информации, новый смартфон работает исключительно благодаря микроволнам от внешних источников радиосигнала или света. Как уточняет "Росбалт", это устройство функционирует как рация - для того, чтобы сказать собеседнику что-то, а потом услышать ответ, необходимо переключать режимы.
 
Отмечается, что телефон уже был протестирован, однако эксперты намерены усовершенствовать его.
 

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Россиян избавят от необходимости показывать паспорта продавцам

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Из российского кино предложили "изъять" весь алкоголь

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В Китае начался 200-дневный эксперимент по симуляции жизни на Луне

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Украинско-американские морские учения начались в Одессе

Украинско-американские морские учения начались в Одессе

В понедельник в Одессе начались украинско-американские учения под названием Sea Breeze-2017. В учебных мероприятиях примут участие около 30 кораблей, 25 самолетов и вертолетов, а также 3 тыс. человек.

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Количество безработных граждан РФ снизилось

Количество безработных граждан РФ снизилось

Сегодня стало известно, что за неделю в России количество безработных граждан снизилось на 1,3 процента. В настоящий момент число людей, которые официально нигде не работают, составляет 810 070 человек.

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Трехлетний малыш выжил после падения с девятого этажа

Трехлетний малыш выжил после падения с девятого этажа

В минувшее воскресенье в одну из больниц Кемерова был доставлен трехлетний малыш, выпавший из окна на девятом этаже. Несмотря на падение с большой высоты, ребенок остался жив.

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В Битцевском парке обнаружен убитый человек

В Битцевском парке обнаружен убитый человек

В Битцевском парке на юго-западе Москвы было обнаружено тело человека. Согласно последним данным, молодой мужчина был убит - на его лице и в области верхних конечностей заметны кровоподтеки и ссадины.

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Путин рассказал о любимой машине и мотоцикле, на котором не ездит

Путин рассказал о любимой машине и мотоцикле, на котором не ездит

Сегодня глава государства посетил павильоны международной промышленной выставки "Иннопром-2017". В ходе осмотра выставки Владимир Путин рассказал о своей любимой служебной машине и имеющемся у него мотоцикле.

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Утвержден новый экипаж экспедиции на МКС

Утвержден новый экипаж экспедиции на МКС

В понедельник, 10 июля, стало известно, что было рекомендовано утвердить основной и дублирующий составы экипажей для полета на Международную космическую станцию, который запланирован на 28 июля.

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ФАС обещает добиться отмены внутреннего роуминга

ФАС обещает добиться отмены внутреннего роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена добиться отмены внутреннего роуминга. На сегодняшний день в стране действует национальный и внутрисетевой роуминг, а также отдельный роуминг по Крыму.

//Новости Гнездо.ру

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Очередной раунд межсирийских переговоров начался в Женеве

Очередной раунд межсирийских переговоров начался в Женеве

В понедельник, 10 июля, в Женеве стартовал седьмой раунд межсирийских переговоров. В настоящий момент началась встреча делегации правительства Сирии со спецпосланником ООН по САР Стаффаном де Мистурой.

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Фигурантов дел о нарушениях ПДД предложили лишать прав до приговора

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В Курганской области 87-летняя женщина заблудилась и провела в лесах четыре дня

В Курганской области 87-летняя женщина заблудилась и провела в лесах четыре дня

В Курганской области 87-летняя жительница деревни Подборная заблудилась и провела в лесу четыре дня. Женщина пропала днем 6 июля, однако уже 10 июля самостоятельно смогла добраться до дома.

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В банке "Югра" ввели временную администрацию

В банке "Югра" ввели временную администрацию

В сообщении ЦБ уточняется, что в "Югре" наблюдаются неустойчивое финансовое положение и наличие угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. Временным администрированием введено на полгода.

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На озере лотосов в Амурской области поселятся лебеди из Крыма

На озере лотосов в Амурской области поселятся лебеди из Крыма

В настоящее время в озере уже начали распускаться лотосы. В основном это краснокнижные лотосы Комарова, которые привезли сюда из разных уголков страны. Их высадили супруги - биологи Титаренко.

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Прелюбодей в рясе бросил жену с детьми и долгами и сбежал в "Дом-2"

Прелюбодей в рясе бросил жену с детьми и долгами и сбежал в "Дом-2"

29-летний Вальтер Соломенцев пришел на скандальный проект "Дом-2" 14 апреля 2017 года. И мало кто знает, что до этого он под именем отца Василия работал священником при храме Покрова Пресвятой Богородицы.

//Происшествия

Ворота контейнера насмерть придавили мальчика на Камчатке

Ворота контейнера насмерть придавили мальчика на Камчатке

В воскресенье погибший с другими детьми играли у гаражного массива. Выяснилось, что на него упала воротина 12-тонного контейнера, которая не была закреплена навесными петлями и удерживалась только навесным замком.

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В подъезде дома на юго-востоке Москвы был ограблен школьник

В подъезде дома на юго-востоке Москвы был ограблен школьник

Вечером в воскресенье, 9 июля, в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы был ограблен школьник. Инцидент произошел на лестничной площадке шестнадцатого этажа дома в Орехово-Зуевском проезде.

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На Дальнем Востоке пожаловались на неполный состав "Comedy Women" на концерте

На Дальнем Востоке пожаловались на неполный состав "Comedy Women" на концерте

Концерт прошел 24 февраля 2017 года. В анонсе значилось, что выступят Екатерина Варнава, Марина Федункив, Екатерина Скулкина, Мария Кравченко, Татьяна Морозова, Наденька, Надежда Ангарская.

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Сирия направила Ираку поздравления с победой над террористами

Сирия направила Ираку поздравления с победой над террористами

Сегодня стало известно, что власти Сирии направили иракской стороне поздравления с победой над террористами в Мосуле. Об этом в понедельник сообщили в сирийском Министерстве иностранных дел.

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Создан первый в истории смартфон без аккумулятора

Создан первый в истории смартфон без аккумулятора

Специалистам из США удалось разработать первый в истории смартфон для работы которого не требуется аккумулятор. Данное революционное изобретение решает практически все проблемы пользователей гаджетов.

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Питьевую воду в Москве теперь будут очищать по-новому

Питьевую воду в Москве теперь будут очищать по-новому

На территории Рублевской станции водоподготовки построили новое здание, где будут применяться новейшие технологии очистки воды. Уже с августа москвичи, проживающие на западе, северо-западе и центре столицы, будут получать еще более чистую питьевую воду.

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Работы по укладке асфальта начались на Керченском мосту

Работы по укладке асфальта начались на Керченском мосту

В понедельник, 10 июля, стало известно, что на Керченском мосту начались работы по укладке асфальта. В настоящий момент рабочие укладывают асфальтобетон на полностью готовых пролетах моста.

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Песков назвал журналистов "New York Times" сказочниками

Песков назвал журналистов "New York Times" сказочниками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в «The New York Times» (NYT), в которой говорилось о 40-минутном споре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время их первой встречи на саммите G20.

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Жителя Челябинской области обвинили в убийстве ребёнка

Жителя Челябинской области обвинили в убийстве ребёнка

По версии следствия, в июне 2014 года обвиняемый заманил мальчика во двор своего дома, где нанес ему не менее четырех ударов обухом топора в область головы. Далее убийца закопал тело в малолюдном месте.

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