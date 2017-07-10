Создан первый в истории смартфон без аккумулятора

Специалистам из США удалось разработать первый в истории смартфон для работы которого не требуется аккумулятор.

Данное революционное изобретение решает практически все проблемы пользователей гаджетов. Согласно последней информации, новый смартфон работает исключительно благодаря микроволнам от внешних источников радиосигнала или света. Как уточняет " Росбалт ", это устройство функционирует как рация - для того, чтобы сказать собеседнику что-то, а потом услышать ответ, необходимо переключать режимы.

Отмечается, что телефон уже был протестирован, однако эксперты намерены усовершенствовать его.