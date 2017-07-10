Создан первый в истории смартфон без аккумулятора
10 июля 2017, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука 13+
10 июля 2017, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
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Россиян избавят от необходимости показывать паспорта продавцам
//Бокс/MMA
Боксёр Денис Лебедев победил Терри Флэнагана и защитил титул чемпиона мира
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