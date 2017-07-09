Юпитер в будущем займет в Солнечной системе место главного светила
9 июля 2017, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]
В будущем Юпитер займет в Солнечной системе место главного светила.
Ученые отмечают, что эта планета в течение долгого времени находится в центре внимания специалистов, изучающих ее структуру и историю. Интернет-издание ToDay News Ufa сообщает о том, что раньше Юпитер, по мнению многих экспертов, был звездой, но ему не хватило массы, чтобы разжечься до уровня Солнца.
Есть предположение, что в конце своего существование главное светило нашей Солнечной системы взорвется, выделив гелий. Юпитер в этом случае сможет получить недостающую массу и стать полноценной звездой.