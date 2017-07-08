Ученые озадачены: планета Плутон излучает мощные рентгеновские лучи
8 июля 2017, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука 13+
8 июля 2017, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]
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Вот это честность: в Италии чиновник увидел на столе деньги и вызвал полицию
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