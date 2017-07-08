Ученые озадачены: планета Плутон излучает мощные рентгеновские лучи

Подобная аномалия у планеты Плутон зафиксирована впервые, и ученым еще предстоит понять, в чем причина этого явления. Дело в том, что чувствительные приборы зафиксировали на Плутоне сильный радиационный фон.

О сильнейшем рентгеновском излучении на Плутоне сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на американских исследователей.

Судя по показаниям приборов, Плутон стал излучать мощные рентгеновские лучи. Эксперты пока не в силах объяснить этот феномен. Есть мнение, что источник излучения мог быть занесен на планету извне.

Рентгеновское излучение ранее фиксировалось и на других планетах Солнечной системы, но на Плутоне оно намного сильнее, да и прежде его там не было.