Ученые уверены, что на Сатурне есть жизнь: на планете обнаружен спирт

Один из спутников Сатурна, Энцелад, давно «подозревается» учеными в том, что на нем есть жизнь. После последних открытий в этом еще больше уверенности: на Энцеладе обнаружен органический спирт.

Об обнаружении на спутнике Сатурна органического спирта передает телеканал «360». Наличие на планете почти наверняка говорит о наличии там жизни.

Почву Энцелада исследовали 30-метровым телескопом IRAM, что расположен в Испании. С помощью телескопа ученые выяснили, что фонтаны гейзеров на Энцеладе содержат высокий процент метанола. Исследователи уточняют, что метанол может быть продуктом химических реакций и не обязательно указывает на наличие живых форм.