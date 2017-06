Как оказалось, вода - это две разные жидкости

Исследователи из Германии, Швеции и Австрии сообщили, что в составе воды комнатной температуры присутствуют две жидкости. При охлаждении два компонента превращаются в формы аморфного льда.

Статья физиков опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В более ранних исследованиях модели, показывающие поведение молекул воды, продемонстрировали, что оксид водорода может иметь два жидких состояния, которые способны переходить друг в друга. Эту гипотезу подтверждало то, что аморфный лед, отличающийся случайным расположением молекул, способен принимать формы с высокой (HDA) и низкой (LDA) плотностью.

Для своего исследования группа специалистов использовала метод рентгеновской спектроскопии. Чрезмерно высокие температуры провоцируют переход больших масс атмосферного льда в плотную жидкость. Дальнейшее нагревание дает вторую, менее плотную форму.

На основе этих результатов физики пришли к выводу, что при комнатной температуре вода состоит из двух форм жидкости.