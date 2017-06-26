Ученые подсчитали, сколько инопланетян обитает в Млечном Пути

Человечество давно волнует возможность встречи с инопланетным разумом. Люди хотя время от времени и получают доказательства внеземной жизни в виде пролетающих НЛО, ни разу не вступали в «живой» контакт с инопланетянами.



Американские ученые задались целью выяснить, насколько вероятны такие встречи. По их подсчетам, доля разумных существ в нашей галактике среди общего числа инопланетян, если они действительно существуют, не превышает 0,5%.

Чтобы увеличить шансы людей на встречу с инопланетянами, ученые призывают не ограничивать поиск братьев по разуму в пределах Млечного пути – галактики, в которой находится Земля, Солнечная система и отдельные звезды, видимые невооруженным глазом.



