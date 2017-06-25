Астрономы поражены: Уран каждый день меняет свои магнитные полюса

Газовый гигант Солнечной системы планета Уран поразил астрономов. Ученые выяснили, что эта планета каждый день меняет свои полюса. Если бы такое происходило на Земле, человечество вряд ли бы выжило.

Открытие относительно магнитных полей Урана сделали исследователи американского института в штате Джорджия, сообщает портал rueconomics.ru.

Магнитное поле Урана каждый день меняет свои полюса. Об этом стало известно из материалов, полученных космическим аппаратом «Вояджер-2».

Но магнитное поле – не единственная загадка Урана. Исследователи выяснили, что Уран вращается так, что угол его экватора равен 98 градусам. Земля при таком вращении развалилась бы, а Уран живет.

Теперь в НАСА планируют отправить на Уран экспедицию, но произойдет это не ранее 2034 года: сначала им предстоит колонизировать Марс.