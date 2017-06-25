NASA смоделировало ожидающееся в августе полное солнечное затмение

NASA опубликовало на своем сайте видео, посвященное предстоящему полному солнечному затмению, свидетелями которого станут жители Соединенных Штатов.

Астрономическое явление ожидается 21 августа. В ролике, в котором используется компьютерная графика, рассказывается о том, что Луна в ходе затмения создаст тень диаметром 70 миль. Наблюдать ее можно будет на всей американской территории. А вот россиянам повезло меньше – увидеть затмение смогут только жители северо-восточных регионов РФ.

Как писали «Аргументы недели» ранее, во время затмения у очевидцев сложится впечатление, что Солнце исчезло с небосклона.