Полярное сияние в 30-градусную жару увидели жители Урала и Пермского края

Жители Урала и Пермского края поделились в социальных сетях фотографиями полярного сияния, зафиксированного в 30-градусную жару минувшим вечером.

Как объяснили специалисты, причиной возникновения сияния стало возмущение геомагнитного поля Земли. Местные СМИ отмечают, что в последний раз данное природное явление было зафиксировано в здешних широтах в 2012 году.

Ранее «Аргументы недели» писали, что NASA опубликовало уникальную видеозапись, на которой северное сияние запечатлено из космоса. На кадрах, выложенных американским агентством в социальных сетях, можно увидеть зеленую дымку, окутывающую Землю.