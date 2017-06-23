От чего зависит форма птичьих яиц

Ученые из Принстонского университета в США решили установить, от чего зависит форма и размер яйца птиц. Выяснилось, что все дело в том, как хорошо они умеют летать и как много они это делают.

Чтобы сделать данные выводы, ученые изучили более 50 тысяч фотографий яиц 1400 видов птиц, которые живут на всех континентах планеты.

Все без исключения яйца имеют более закругленную с одной стороны и острую с другой форму. Также различия имеются в размерах, иногда в более закругленном окончании, цвете и пигментных пятнах на скорлупе, сообщает OAnews. Оказывается, именно во время полёта закладываются асимметричные или эллиптические яйца. Также на форму яиц влияет среда проживания.

Неожиданным для ученых оказалось то, что главным индикатором формы яйца была мембрана – тонкая пленка, разделяющая скорлупу и белок. Разница в толщине пленки фактически определяет то, как яйцо растет и вытягивается в эллипс или шар.