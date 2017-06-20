Ученые сообщили о приближающемся к Земле опасном астероиде

В будущую субботу к Земле приблизится астероид, который относится к категории потенциально опасных. Об этом сообщили российские ученые.

Небесное тело, о котором идет речь, было обнаружено летом 2010 года специалистами из Соединенных Штатов. На текущей неделе астероид, по словам ученых, которых цитирует издание URA.Ru, пролетит в 3 млн километрах от Земли. Исследователи намерены понаблюдать за объектом.

Ранее «Аргументы недели» писали о докладе группы российских ученых, посвященном астероидной угрозе. Специалисты пришли к выводу, что современные технологии далеко не всегда позволяют обнаружить объекты, приближающиеся к Земле.