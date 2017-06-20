Российский уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев разглядел на снимках, присланных на Землю марсоходом Curiosity, тела мертвых гуманоидов и космический аппарат марсиан, напоминающий водородную бомбу.

Исследователь полагает, что NASA намеренно удалило оригинальные снимки в хорошем качестве, заменив их на неразборчивые. Однако Дегтяреву удалось отчетливо рассмотреть гуманоидов в скафандрах на оригинальных снимках, которые представляли собой панорамное изображение. Позже NASA заменила его обычной фотографией, где уже не было необъяснимых трупов.

На снимках, изученных Дегтяревым, отчетливо видны два лежащие на боку гуманоида с согнутыми в коленях ногами. Рядом лежат части какого-то аппарата. Пока не представляется возможным определить, откуда эти пришельцы, когда и как они попали на Красную планету.

Среди необычных находок на сайте NASA уфолог заметил загадочный космический аппарат, фотографию которого космическое агентство пока не удалило. По его описанию, на краю склона марсианской горы лежит огромный космический аппарат необычной формы и длиною в 100 метров. Внешне он напомнил Дегтяреву водородную бомбу, сообщает ura.news. Понятно, что аппарат имеет неземное происхождение.



