Что предсказано Нострадамусом до 2029 года

В результате кропотливой работы экспертам удалось расшифровать туманные предсказания знаменитого врача и алхимика Нострадамуса. О будущем мира стало известно до 2029 года.

Согласно расшифрованному посланию Нострадамуса в 2018 году в строительстве произойдут революционные перемены. Ученые изобретут сверхпрочный и легкий материал - металлопену. Кроме этого, данный период ознаменуется строительством мостов через все крупные проливы. Будет изобретена «вторая кожа» - сверхлёгкий костюм, защищающий человека от действия неблагоприятных термических факторов.

Начиная с 2018 года, в мировой политике лидерство займет правительство Китая. Кроме того, Нострадамус говорит и о объединении католического и православного христианства в единую церковь, которое произойдёт в 2020 году, сообщает ВладТайм.

Уже в 2029 году произойдет прорыв в технологии беспроводной транспортировки преобразованной солнечной энергии.

Ранее ученые расшифровали пророчество древнего французского астролога, сделанное более четырех с половиной веков назад и касающегося нынешнего года. Согласно этому прогнозу, в уральских краях должен народиться мессия.