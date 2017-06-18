Ученые: дамские сумочки намного грязнее мужских карманов

В профессиональный праздник российских врачей темы охраны здоровья особо популярны в СМИ. Исследования немецких ученых привлекли внимание прессы. Мы по 30 раз в день шарим по карманам, а это небезопасно.

Немецкие ученые утверждают: карманы обычного человека кишат стрептококками, стафилококками, кишечными палочками и даже вирусы гриппа, передает телеканал НТВ.

Кстати, вирус гриппа может свободно жить в кармане до двух недель, сохраняя свою патогенность.

Сенсационность открытия ученых в том, что в дамской сумочке болезнетворных микробов больше, чем под ободком унитаза. На каждый сантиметр дамского аксессуара приходится десятки тысяч опаснейших бактерий. И самые грязные предметы в дамском ридикюле - тюбики крема, тушь для ресниц, губная помада и кисточки для макияжа.