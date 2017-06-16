Для поиска новых идей нужно почаще мыть руки

Канадские ученые из университета Торонто в ходе исследования обнаружили, что мытье рук это не только гигиеническая процедура, но также и способ избавиться от старых идей и найти новую цель.

Во время эксперимента добровольцы ответили на ряд вопросов относительно важных для них целей, а после им предложили вымыть руки влажными салфетками. Исследователи заметили, что участники, которые пользовались влажными салфетками, реже вспоминали о старых целях и считали их важными. Этим добровольцам было проще переключиться на новые цели.

Независимо от канадских исследователе похожие эксперименты провели и специалисты Мичиганского университета (США) — тесты показали аналогичные результаты, сообщает "Популярная механика".

По словам специалистов, способность быстро перестраиваться на новые цели помогает людям лучше проявлять себя на работе и эффективнее справляться с решением разным проблем в повседневной жизни