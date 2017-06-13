Три миллиарда лет назад Солнце было гигантской звездой

Астроном Петрус Мартенс попытался опровергнуть парадокс слабого молодого Солнца и доказать, что в древности звезда была еще крупнее, чем сейчас, но интенсивно теряла свою массу.

Согласно оценкам ученого, светило за три миллиарда лет своего существования потеряло около трех процентов своей начальной массы. Сейчас величина на два порядка ниже и не существенна для учета изменения яркости звезды. Мартенс пришел к такому заключению, обратив внимание на тот факт, что с течением времени светила замедляют свое вращение. Ученый полагает, что это происходит из-за потери массы.

Это также означает, что в древности Солнце было таким же ярким, как и сегодня. Этот вывод позволяет разрешить парадокс слабого молодого Солнца. Он связан с тем, что четыре миллиарда лет назад на поверхности Земли и Марса не могла существовать жидкая вода из-за недостатка поступающей энергии от молодого светила, которое якобы было на 20-30 процентов тусклее, чем сейчас.



