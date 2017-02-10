Ученые научились определять шизофреников по анализу крови

До сей поры диагностика шизофрении была довольно сложным процессом, но благодаря открытию американских исследователей, эта процедура значительно упростится и станет намного доступнее и точнее.

Речь идет об анализе крови, но необычном анализе, в основе которого лежит исследование оксидативного стресса – это повреждение клеток из-за чрезмерного их окисления, сообщает портал actualnews.org.

Ранее этот феномен наблюдался при различных заболеваниях, но американские ученые догадались применить его именно к диагностике шизофрении. Известно, что новый метод уже опробован и эта методика станет использоваться для диагностики психического заболевания, но пока - параллельно с традиционными методами исследований.