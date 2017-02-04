Ученые назвали три причины грядущего конца света
4 февраля 2017, 11:23 [ «АН-онлайн» ]
Конец света вполне реален, предупреждают ученые из Оксфордского университета. В своем докладе они назвали три причины, из-за которых в недалеком будущем может погибнуть человечество.
В качестве первой причины обозначены пандемии. Специалистов тревожит распространение таких смертельно опасных заболеваний, как Эбола и Зика. Коварство данных недугов состоит в том, что медики не могут определить факторы, способствующие их возникновению и развитию.
Также конец света, по мнению ученых, может наступить в результате экстремальных изменений климата на Земле и ядерной войны. Авторы доклада призвали международное сообщество признать серьезность названных ими угроз и сделать все, чтобы предотвратить реализацию катастрофического сценария на нашей планете.
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