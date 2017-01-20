Психологи рассказали, почему люди наблюдают за бывшими в соцсетях

Американские ученые рассказали, зачем люди постоянно наблюдают за бывшими возлюбленными в социальных сетях.

Оказалось, что все дело в чувстве привязанности, которое сохраняется в течение длительного времени. Подобная духовная связь у многих "бывших" может длиться даже несколько лет, несмотря на то, что любовь уже ушла.

Интересно, что каждый третий участник психологического эксперимента признался, что посещает страничку экс-возлюбленного постоянно. Каждый десятый человек и вовсе сообщил, что делает это в среднем пять раз в день. Это связано исключительно с интересом о том, как течет жизнь ранее близкой личности.