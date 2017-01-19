Таинственные образования в Намибии, получившие название «ведьмины круги», похоже, перестали быть таинственными после открытия, сделанного международной группой экспертов. Ученые объяснили происхождение кругов.

Так называемые «ведьмины круги» в пустыне Намибии – это полосы земли, где не растет трава, - полосы располагаются кругами. Считалось, что круги эти – рукотворные, либо «произведения» инопланетного происхождения.

Эксперты установили, что круги – продукт местной природы, точнее, ее флоры и фауны. Ученые выделили два фактора, которые породили круги.

Во-первых, местные растения, чтобы выжить, создают своеобразную систему по «обмену связями» для конкурирования с организмами, которые произрастают на большом расстоянии от них. Во-вторых, деятельность растений по их конкуренции поддерживают термиты и грызуны, действуя в одной «связке». Так и получаются «круги» - своеобразные «колонии» растений. Ученые отмечают, что аналогичные «круги» существуют и на Африканском материке, и в Австралии, в Америке (Северной и Южной).