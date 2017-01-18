NASA добавит на МКС четвертого астронавта

NASA сообщило о намерении увеличить постоянный экипаж МКС до четырех человек вместо трех чтобы максимально увеличить научную эффективность станции. В Роскосмосе отказались комментировать эту информацию.

Более того, ранее в российской организации заявляли, что в текущем году два из четырех «Союзов» отправят к МКС только с двумя космонавтами. В американской намерены заключить контракт с Boeing на доставку экипажей к станции, которые обратно будут отправлять на российских «Союзах». Как уточняет документ NASA, эти перевозки предполагают доставку одного космонавта дополнительно в текущем году и другого – следующей весной.

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