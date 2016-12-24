Конец света не за горами: гигантский рой комет может уничтожить Землю

Ученые полагают, что конец света уже не за горами - нашу планету может убить гигантский рой комет.

Предполагается, что бомбардировка Земли состоится во время прохождения звезды Глизе 710 рядом с Солнечной системой. Ученые из Польши установили, что вышеуказанная звезда весьма стремительно движется к нашей планете.

Всего через 1,35 млн лет Глизе будет в 77 световых днях от Солнца и попадет в облако Оорта. Как только это случится, на Землю ежедневно будут падать по десять комет - данный процесс будет длиться четыре миллиона лет. В определенный момент планета не выдержит натиска и погибнет.