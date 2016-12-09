Ученые обнаружили уникальное существо без тела, но с головой

Специалисты-океанологи обнаружили в Тихом океане уникальное существо, у которого есть исключительно голова, а вот тела нет.

Необычное создание является червем и называется Schizocardium californicum. Согласно последней информации, он обитает неподалеку от берегов Калифорнии. Ученые отмечают, что эти черви живут на дне океана и в основном питаются останками других морских животных.

Предполагается, что столь нестандартную форму тела можно объяснить тем, что гены, отвечающие за его рост, были отключены во время личиночной стадии развития данного вида существ.