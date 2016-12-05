Ученые: ежедневное употребление простого продукта остановит развитие рака

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование с участием 800 тыс. человек и выяснили, что ежедневное употребление всего одного продукта способно в значительной мере снизить риск развития рака.

Оказалось, что всего одна горсть орехов в день ощутимо снижает вероятность возникновения рака, а также сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в научном издании BMC Medicine. Люди, которые ежедневно употребляют в пищу орехи, на 15% реже страдают от онкологии, на 30% реже - от заболеваний сердца, а также на 40% - реже от диабета.

Вероятно, такой эффект связан с веществами, которые содержатся в орехах – клетчаткой, магнием, полиненасыщенными жирными кислотами, а также антиоксидантами.