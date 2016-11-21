Ученые оправдали женские измены

Стопроцентным «оправданием» супружеской неверности результаты ученых Финляндии, конечно, не являются. Но, как говорится, мотив грешить у женщин есть. Оказалось, слабый пол тоже нуждается в смене партнеров.

Исследователи из Университета Турку в Финляндии выяснили, что женщины не менее мужчин нуждаются в смене партнеров, так что чисто мужское оправдание неверности уже не работает, передает «Росбалт».

Ученые после семилетних наблюдений сделали вывод, что отношения с одним партнером снижают сексуальное влечение у слабого пола.

Под «постоянством» ученые имеют в виду и окружающую обстановку, так что изменять партнеру в сексуальном плане совершенно не обязательно: достаточно свозить даму, скажем, на курорт…