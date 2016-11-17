Внутри мексиканской пирамиды Кукулькана обнаружена еще одна пирамида

Археологи из Мексики и Америки сделали шокирующее открытие - внутри всемирно известного храма Кукулькана в Чичен-Ице находится еще одна пирамида, однако значительно более маленькая, чем сама постройка.

Интересно, что о наличии второй пирамиды внутри храма ученые знали еще в 1940-х годах, а теперь речь идет о третьей части "матрешки". Как сообщает портал Terra, ссылаясь на заявление профессора антропологии Джеффри Брасвелла из калифорнийского университета в Сан-Диего, третья пирамида может сама быть составной - разбитой на несколько объектов в пределах общей оболочки.

Предполагается, что возраст третьей внутренней пирамиды может датироваться 500-800 годами нашей эры, то есть она была создана в период "чистых майя".