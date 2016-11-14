Ученые: компьютерные игры предотвращают слабоумие в старости

Интересное исследование провели австралийские ученые. Они изучили результаты экспериментов, в которых участвовало около семи сотен пожилых людей, и сделали сенсационные выводы.

Оказывается, предотвратить развитие слабоумия в преклонном возрасте и даже усилить умственные способности можно при помощи элементарных компьютерных игр. Например, таких, как "Тетрис". Также помогают в предотвращении слабоумия тесты на развитие памяти. Ученые хотят в будущем применять открытие в медицинской практике, сообщает ria.ru.

Однако надо не упустить момент. Если слабоумие уже начало прогрессировать, игры и тесты не помогут.