Ученые создали установку для отработки технологии производства наноструктур
9 ноября 2016, 11:14 [ «АН-онлайн» ]
Ученые ИРНИТУ создали флотационную установку для отработки технологии производства наноструктур на основе углерода и диоксида кремния (SiO2) из пылевой части отходов кремниевых заводов. Как сообщает пресс-служба вуза, полученные продукты могут улучшить свойства строительных и конструкционных материалов – бетона, асфальта, металла, красок и резины.
Ученые планируют получить два концентрата – наноразмерный диоксид кремния и наноструктурный углеродный модификатор. На первом этапе проекта рассматривается несколько способов обогащения пылевых продуктов до достаточной концентрации диоксида кремния. Одним из методов обогащения ученые предложили флотацию – способ разделения веществ в жидкой среде, основанный на способности одних веществ прилипать к воздушным пузырькам и переходить вместе с ними в пенный слой, а других оставаться во взвешенном состоянии.
Сейчас в ИРНИТУ создана лабораторная модель флотационной установки, которая уже апробирована на наноразмерных структурах. Поставщиком пылевых отходов является шелеховское ЗАО «Кремний». Ученые отмечают, что нанодисперсная пыль в основном состоит из углеродных волокон, нанотрубок и наношариков диоксида кремния.
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