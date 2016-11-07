Российская фармацевтическая компания NCPharm работает над препаратом, который сможет замедлить или даже вовсе остановить процессы старения в человеческом организме.

Глава компании Петр Белый в интервью, которое он дал РИА Новости, пояснил, что старение напрямую связано с участками хромосом, имеющими название теломеры. Они защищают ДНК от повреждений, однако при каждом делении клетки становятся короче. Клетка начинает стареть, когда длины теломеров оказывается недостаточно для нового деления.

В настоящий момент компания проводит клинические исследования препарата, который воздействует на теломеры, заставляя их удлиняться. Планируется, что уже через два-три года будет получено регистрационное удостоверение. Это откроет широкие возможности для лечения многих заболеваний, в том числе и ВИЧ.

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