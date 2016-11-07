Ученые назвали дату глобальной климатической катастрофы

Ученые из Национального института в Канберре (Автралия) назвали год начала глобальной климатической катастрофы. По их данным, жара, которая в настоящее время считается аномальной, станет климатической нормой уже в 2025 году.

При этом ученые убеждены, что избежать установления нового климатического режима не удастся. Даже если человечество немедленно прекратит выброс парниковых газов, это только отсрочит неизбежное, да и то ненадолго, а лишь на 10-15 лет.

Авторы исследования уточняют, что изменения будут происходить в разных уголках планеты с разной скоростью. В первую очередь пострадают Арктика и Австралия, однако уже к 2100 году порядка 98% суши испытают на себе последствия нового температурного режима.

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