Ученые: женщины после родов начинают резко стареть

Американские ученые в ходе исследований, направленных на изучение биологического возраста женщин, в которых приняли участие более 1,5 тыс. человек в возрасте от 20 до 44 лет, установили, что после родов женский организм начинает быстро стареть.

Изменения происходят в теломерах. Чем они длиннее, тем медленнее стареет организм. После рождения ребенка у мам происходит резкое сокращение теломеров – на 4%. Существенным фактором ослабления защитных механизмов организма является стресс, который испытывает женский организм во время беременности.

Вместе с тем канадские ученые опровергают утверждение о том, что частые роды старят женщин. Они утверждают, что благодаря каждому новому ребёнку теломеры матери удлиняются на 0,059 единицы, что связано с гормоном эстрадиолом, который активно вырабатываясь в период беременности и защищает теломеры от укорачивания.





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