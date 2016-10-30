Американские ученые хотят забросить в космос труп человека

Группа американских ученых задумала провести необычный эксперимент – забросить в космос труп человека, «посеяв» во Вселенной его ДНК. Ученые-оптимисты предполагают что где-то на другой планете, таким образом, может зародиться жизнь.

Хотя на успех операции они не очень-то и надеются, ведь человеческие останки не должны разлагаться, но при этом в них должна находиться жидкость. Значит, трупу необходимо поддерживать постоянную температуру, превышающую 0 градусов. При этом тело должно находиться в герметичном скафандре, чтобы микроорганизмы начали распространяться не в самом космосе, а на какой-то планете. Но долетит ли туда носитель ДНК, остается под большим вопросом, поскольку по пути может врезаться в космический объект.

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