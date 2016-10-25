Ученые: беременным женщинам надо срочно покинуть свои автомобили

Немецкие ученые провели масштабное исследование и забили тревогу.

Специалисты полагают, что беременным женщинам следует перестать водить автомобиль, как только они узнают о своем положении. Как сообщает издание MailOnline, у будущих матерей весьма серьезно заторможены реакции, а также появляются проблемы с запоминанием, вследствие чего на дороге могут возникнуть аварии.

Подобные изменения в поведении беременных женщин объясняются повышенным содержанием эстрогена, который влияет на работу мозга, который отвечает за навигацию.