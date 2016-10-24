В Черном море нашли кладбище древних кораблей

Настоящее кладбище затонувших судов античной эпохи было обнаружено в Черном море при проведении исследований на основе древних маршрутов, связывающих Византию с соседними странами.

Как сообщает издание Daily Mail, проводившие исследование археологи Черноморского проекта подводной археологии нашли на дне не менее сорока судов эпохи Византийской и Османской империй. По словам ученых, низкое содержание кислорода в воде способствовало сохранению кораблей в превосходном состоянии.

Археологи использовали аппаратуру, позволяющую вести исследования и съемку на глубине почти в две тысячи метров. По словам ученых, их главной задачей было собрать данные для изучения истории Черного моря.

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