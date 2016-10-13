Ученые опровергли один из самых распространенных мифов о динозаврах

Ученый Франц Голлер и его коллеги из университета Юты в Солт-Лейк-Сити смогли установить, какие звуки издавали динозавры и древние виды птиц.

В ходе раскопок в Антарктиде были обнаружены останки Vegavis iaai, который является предком современных птиц. Останки настолько хорошо сохранились, что ученые смогли изучить не только кости, но и мягкие ткани. В результате исследования выяснилось, что голосовой орган найденного экземпляра практически полностью повторяет строение такого же органа у современных видов птиц, которые не обладают навыками пения - например, гусей или уток. То есть Vegavis iaai мог издавать только крякающие звуки.

Однако у динозавров данный орган вообще отсутствует. На основании этого ученые сделали вывод, что динозавры не ревели, широко раскрывая пасть, а издавали гортанные звуки с закрытым ртом.

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