В NASA рассказали о скорой колонизации Марса

Специалисты NASA сообщили удивительную новость - в скором времени земляне смогут приступить к колонизации Марса.

Это случится уже примерно через два десятилетия, уточнили на днях ученые, отметив, что технологии за это время шагнут далеко вперед. Землянам удастся разработать системы обеспечения поселений на Марсе водой и едой. Эксперты NASA уже сейчас активно работают в данной сфере.

Отмечается, что наиболее сложной проблемой является обеспечение марсианских колоний воздухом, поскольку при транспортировке он разделяется на отдельные составляющие и становится непригодным для употребления человеком.

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