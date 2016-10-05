Фитнес-браслеты признаны бесполезными

Международный коллектив медиков заключил, что ношение фитнес-браслетов не оказывает заметного влияния на интенсивность занятий спортом. К таким выводам специалисты пришли после проведения исследования.

В течение года ученые наблюдали за состоянием здоровья и интенсивностью занятий спортом у 800 испытуемых. При этом некоторые из них получали денежное вознаграждение за ношение фитнес-трекеров. В процессе исследования было установлено, что те, кто получал деньги, в течение шести месяцев демонстрировали увеличение интенсивности нагрузок, однако уже к концу года этот показатель пришел к первоначальному уровню.

У тех же участников исследования, кто вознаграждение не получал, через год наметилось некоторое увеличение физической активности, но оно оказалось слишком незначительным, чтобы оказать существенное влияние на состояние здоровья.

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