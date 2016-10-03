Психологи знают способ, как стать привлекательным в глазах других людей

Вряд ли найдется на свете человек, который не хотел бы слыть привлекательным. К сожалению, не всегда внешние данные, хорошие манеры и врожденная коммуникабельность способствуют этому.

Не спешите расстраиваться. Британскому психологу Николасу Фарду известен простой способ, как выглядеть симпатичным в глазах посторонних. Достаточно окружить себя менее привлекательными людьми.



К такому неожиданному, но вместе с тем, простому выводу ученый пришел на основании опросов, в которых респонденты по фотографиям определяли привлекательность человеческих лиц. При этом изображения на снимках корректировались в сторону большей или меньшей привлекательности по сравнению с первоначальными вариантами.





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